Il Daily Star e le parole di Pochettino: "Le coppe sono per l'ego"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Daily Star di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta del Tottenham contro il Crystal Palace in FA Cup utilizzando le parole rilasciate dal tecnico degli Spurs Pochettino al termine della partita: "Le coppe sono per l'ego". L'allenatore argentino concentra le proprie attenzioni al campionato e dichiarando che è molto più importante e 'vitale' arrivare tra i primi quattro.