Il Daily Star sul Chelsea: "L'avvertimento di Hazard"

© foto di Lazzerini

Il Daily Star di questa mattina apre in prima pagina con le dichiarazioni che ieri hanno scosso l'ambiente Chelsea: "L'avvertimento di Hazard". Il giocatore ha dichiarato che sogna fin da bambino di giocare per il Real Madrid, ma secondo il quotidiano è molto combattuto tra proseguire la carriera in Blues o se accettare un eventuale corteggiamento da parte dei Blancos.