Il Daily Star sul Liverpool: "Mané sorride per il rinnovo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Daily Star di questa mattina apre in prima pagina titolando sul Liverpool: "Il sorridente Mané trova l'accordo per un rinnovo di cinque anni". L'attaccante dei Reds firmerà a breve il prolungamento con il club guidato da Klopp. Un accordo blindato per puntare a obiettivi sempre più importanti mantenendo i migliori.