Il Guardian sul Chelsea: "Firme irregolari per i giovani: mercato a rischio"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Guardian di questa mattina apre in prima pagina con un nuovo possibile caso che potrebbe investire il mercato del Chelsea in vista delle prossime sessioni. Secondo il tabloid i Blues di Maurizio Sarri rischiano di subire un altro blocco delle transazioni a causa di decine di firme di giovani calciatori non in regola con le norme inglesi. Il club di Londra potrebbe subire delle limitazioni come già accaduto nel 2009 a margine della firma di Kakuta.