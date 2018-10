Il Mail celebra Koeman: "Dopo le umiliazioni, è tornata l'Olanda"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' tornata l'Olanda? Ne è convinto il Mail. La vittoria roboante per 3-0 contro la Germania di sabato scorso fa pensare che gli Orange, dopo anni di crisi e umiliazioni, siano tornati a grandi livelli. Ronald Koeman ha l'esperienza per aprire un nuovo grande ciclo e in Olanda c'è la convinzione che lui sia l'uomo giusto per lanciare verso l'Olimpo i vari De Jong, De Ligt, Bergwijn e compagnia giocante.