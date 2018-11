Il Mirror celebra Sterling: "E' lui il miglior giocatore inglese adesso"

“Thiago ha fatto una grande partita, il primo tempo del PSG è stato davvero importante. Mentre nella ripresa il Napoli ha giocato venti minuti di grande livello, il pareggio alla fine è il risultato più giusto”. Così in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore del PSG Thiago...

Padova, Zamuner: "Con Bisoli non c'erano condizioni per proseguire"

Livorno, dimissioni per Aldo e Roberto Spinelli

Cittadella, Gabrielli: "Pari giusto. Episodi arbitrali? Non commento"

Padova, Bonetto: "Faremo di tutto per mantenere la Serie B"

Pescara, spunta il nome di Laneri per l'area scouting

Pescara, due obiettivi per gennaio: Costa e Rossi

Spezia, occhi in casa Frosinone: Ariaudo e Krajnc nel mirino

Bonacini: "Finalmente il vero Carpi. Futuro? Non voglio vendere"

Foggia, per far posto a Iemmello si pensa al cambio di modulo

Hellas Verona, nonostante le difficoltà Grosso non è a rischio

Breda si presenta: "Il Livorno non merita questa classifica"

Alessandria, tegola Panizzi: out 5-6 settimane

Livorno, Peiani e Facci: "Con Breda per conquistare la salvezza"

Il Mirror celebra Raheem Sterling. L'esterno del Manchester City è considerato "il miglior giocatore inglese della Premier League". Una partita perfetta che ha messo in totale imbarazzo il Southampton, con tanto di due gol, racconta dell'ascesa dell'ex giocatore del Liverpool. Favoloso, "senza dubbio il numero uno tra gli inglesi di Premier", ribadisce il tabloid.

