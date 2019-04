© foto di Pietro Lazzerini

Il Daily Mail di questa mattina, in prima pagina dedica il taglio basso all'Europa League e alla partita vinta dall'Arsenal contro il Napoli per 2-0: "Ramsey è la star dei Gunners". Il gallese, che ha già firmato per la Juventus in vista della prossima stagione, ha segnato il primo gol e fornito una prestazione straordinaria. Un vero rimpianto per i londinesi e una nota lieta per i bianconeri.