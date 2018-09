Il Mirror e la crisi di Kane: "Non ho postumi da Mondiale"

© foto di Lazzerini

Harry Kane, prossimo avversario dell'Inter in Champions League con il suo Tottenham, è stato criticatissimo nelle ultime settimane per il suo rendimento in campionato e ha risposto dichiarando: "Non ho postumi da Mondiale". C'è chi lo accusa di essere troppo stanco e di aver assorbito male i postumi della Coppa del Mondo in Russia.