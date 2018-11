Il Mirror rilancia le notizie italiane: "Pogba dice sì alla Juve"

© foto di Lazzerini

Il Daily Mirror di questa mattina apre in prima pagina con le notizie in arrivo dall'Italia a proposito del mercato del Manchester United: "Pogba dice sì alla Juve". Il tabloid inglese approfondisce le news di calciomercato in arrivo dal nostro Paese, parlando di "fiction di mercato" per quanto riguarda il possibile passaggio del francese in bianconero già nel corso del prossimo mese di gennaio.