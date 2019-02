© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Spagna tiene banco il sorteggio di Copa del Rey che ha accoppiato Barcellona e Real Madrid in semifinale: "Triplo Clasico", titola infatti il Mundo Deportivo che poi spiega: "Barça e Madrid si affrontano in semifinale di Copa e per ben tre volte in un mese. La prima sfida sarà mercoledì al Camp Nou e dopo al Bernabeu due volte in quattro giorni".