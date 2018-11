Il Mundo Deportivo sul Barcellona: "Super offerta per Dembele"

"Super offerta per Dembele". Questo il titolo dell'edizione odierna del Mundo Deportivo, che dedica spazio in prima pagina al futuro del giovane talento francese del Barcellona. In Inghilterra si parla di un'offerta da 100 milioni del Liverpool, mentre anche l'Arsenal sarebbe in agguato. La priorità del club blaugrana è quella di recuperare il giocatore, ma un'offerta del genere potrebbe anche stravolgere i piani della società.