Il Mundo Deportivo sul mercato del Barcellona: "Trattativa per De Ligt"

"Trattativa per De Ligt". Questo il titolo dell'edizione odierna del Mundo Deportivo, che in prima pagina dedica spazio come di consueto alle vicende di casa Barcellona. Il club blaugrana - si legge - ha mosso i primi passi nella trattativa per arrivare al forte difensore centrale olandese. Lo stesso giocatore non ha nascosto la voglia di venire al Barça ma manca ancora la proposta capace di convincere l'Ajax.