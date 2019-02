© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La crisi di Luis Suarez lontano da Barcellona non conosce fine. L'attaccante uruguayano, nella serata di ieri a Lione, è arrivato a superare le 25 ore senza segnare in una sfida in trasferta in Champions League. Numeri impressionanti, se parliamo di uno dei centravanti più forti al mondo con alle spalle una delle squadre più forti al mondo. L'ultima gioia del Pistolero risale al 16 settembre 2015, nell'1-1 dei blaugrana all'Olimpico contro la Roma, in una partita valida per la fase a gironi. 1507 minuti complessivi senza segnare. Anche contando il bottino al Camp Nou la situazione non è delle migliori: lo scorso anno Suarez segnò complessivamente solo un gol in 10 partite, anche qui la vittima è sempre la Roma, nel quarto di finale d'andata (4 aprile 2018) terminato 4-1 ma inutile ai fini della qualificazione. In questa edizione del torneo il centravanti è ancora a secco.