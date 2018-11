Il Sun attacca Mourinho e Sterling in prima pagina: "No class"

"No class". Duro attacco del Sun a José Mourinho per la sua polemica esultanza dopo la rimonta dello United a Torino. Lo "Special One", fischiato e insultato per 90 minuti a causa del suo passato interista, a fine partita ha infatti mostrato provocatoriamente l'orecchio ai tifosi bianconeri. Un gesto "senza classe", così come la simulazione di Raheem Sterling contro lo Shakhtar, che il tabloid britannico ha criticato nella sua prima pagina di oggi.