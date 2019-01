© foto di Pietro Lazzerini

Il Sun di questa mattina apre in prima pagina con gli obiettivi dei Red Devils dichiarati direttamente dal tecnico Ole Solskijaer: "Il Man United ha bisogno di trofei". Entrare tra i primi quattro in classifica non può essere abbastanza per il club inglese che ha bisogno di vincere per tornare a sognare in grande in seguito al recente fallimento dell'avventura con Mourinho.