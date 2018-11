Il Sun e i problemi di casa Tottenham: "Pregando Christian"

© foto di Ospite

Il Sun di questa mattina apre in prima pagina con il Tottenham titolando: "Pregando Christian". Il riferimento e il gioco di parole sono tutti per Eriksen, in scadenza nel 2020, che non sta trovando l'accordo con gli Spurs per il rinnovo di contratto. Pochettino ieri si è detto ottimista, ma ancora non ci sono stati passi in avanti tra le parti e il Real Madrid è alla finestra.