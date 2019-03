© foto di Pietro Lazzerini

Il Sun di questa mattina apre in prima pagina titolando: "I problemi Real degli Spurs". Le ambizioni di Pochettino per il futuro mettono a serio rischio la permanenza dell'argentino a Londra. Il Real Madrid è pronto a proporre un accordo all'allenatore per rilanciare i piani dei Blancos dopo quest'anno di transizione.