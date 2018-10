Il Sun sul Man United: "Ecco come Pogba ha salvato Mourinho"

© foto di Lazzerini

Il Sun di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Ecco come Pogba ha salvato Mourinho". Secondo il tabloid, è stato proprio il francese a consigliare il proprio allenatore su come dare il via alla rimonta contro il Newcastle dopo il 2-0 iniziale. I due non si sopportano da tempo, ma il francese non si è tirato indietro quando il tecnico gli ha chiesto dei consigli per evitare la sconfitta e l'esonero.