"Masterclass in Munich". Questo il titolo dell'edizione odierna del Times, che esalta "la brillante vittoria" del Liverpool sul Campo del Bayern Monaco (1-3) che vale alla squadra di Klopp l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Il calcio inglese - in questo modo - torna a fare la voce grossa in Champions: dopo Tottenham, United e City, anche i Reds hanno staccato infatti il pass, portando a quattro il numero delle squadre di Premier League tra le migliori otto del torneo. Un risultato straordinario, che non si registrava dal 2009.