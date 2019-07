© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Le Havre sogna di riportare in Francia Samir Nasri dopo l'esperienza non proprio positiva al West Ham. Il nuovo tecnico del club normanno che milita in Ligue 2 Paul Le Guen, è convinto di avere gli argomenti giusti per portare l'ex Gunners a tornare in patria. A riportarlo è L'Equipe.