Il Leicester City è secondo in Premier League e il Mail si interroga. "Can Brendan Rodgers do a Claudio Ranieri?". Meno otto dal Liverpool, è vero, ma è a più tre dal Manchester City e clamorosamente secondo in classifica. Un inizio incredibile e sensazionale, le statistiche oggi dicono che questo Leicester è addirittura migliore di quello del titolo. Ma può bastare per sconfiggere un Liverpool che sembra oggi quasi impossibile da fermare? L'interrogativo è aperto. Il miracolo è ancora dietro l'angolo?