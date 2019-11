Il Leicester non fa sconti: Arsenal, per liberare Rodgers servono 15 mln

Il nome di Brendan Rodgers, attuale tecnico del Leicester, è il primo nella lista dell'Arsenal secondo molti tabloid britannici. In Inghilterra esiste la possibilità di contrattare un allenatore di un'altra squadra, ma per i Gunners la strada non sarà semplice visto che le Foxes non hanno alcuna intenzione di privarsi dell'ex Celtic. Per lasciar partire Rodgers in direzione Londra, spiega il Telegraph, la dirigenza del Leicester chiede non meno di 15 milioni di euro.