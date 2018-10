Il Levante affonda il Real al Bernabéu: Lopetegui sempre più in bilico

© foto di J.M.Colomo

Il Levante manda in crisi il Real Madrid. Nella prima partita del trittico decisivo per il futuro di mister Lopetegui, forse quella più semplice sulla carta, i blancos sono capitolati infatti tra le mura del Bernabéu contro il modesto club di Valencia. 2-1 a favore degli ospiti, a segno al 6' con Morales e al 13' con Roger su rigore, prima del gol della speranza di Marcelo al 72'. Troppo poco per il Real Madrid, che oggi era obbligato a vincere nonostante la sfortuna (palo clamoroso di Benzema nel finale) e che resta quindi fermo a quota 14 punti in nove partite (appena uno in più del Levante). Antonio Conte può iniziare a scaldarsi, in caso di mancato successo contro il Viktoria Plzen martedì in Champions la panchina dell'ex ct spagnolo potrebbe saltare già prima del tanto atteso Clásico col Barcellona (28 ottobre).

Questo il programma completo della nona giornata di Liga

19.10 21:00 - Celta Vigo-Alaves 0-1

20.10 13:00 - Real Madrid-Levante 1-2

20.10 16:15 - Valencia-Leganes

20.10 18:30 - Villarreal-Atletico Madrid

20.10 20:45 - Barcellona-Siviglia

21.10 12:00 - Vallecano-Getafe

21.10 16:15 - Eibar-Ath. Bilbao

21.10 18:30 - Huesca-Espanyol

21.10 20:45 - Betis-Valladolid

22.10 21:00 - Real Sociedad-Girona