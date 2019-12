Il Lione compie l'impresa ma Depay sfiora la rissa con i propri tifosi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lione si è qualificato a sorpresa per gli ottavi di finale di Champions League pareggiando in casa il Lipsia ma i festeggiamenti sono durati poco vista la rissa che si è accesa a fine partita tra Memphis Depay, attaccante della squadra di Garcia, e i propri tifosi. A far scattare la rabbia del giocatore è stato un tifoso che, sceso in campo, ha esposto una bandiera con scritto "Marcelo asino". Il riferimento è al difensore del Lione e compagno di Depay, reo di aver commesso qualche errore di troppo in campo nel corso della stagione oltre che ad avere avuto un alterco con alcuni tifosi dopo la sfida di Lisbona contro il Benfica. Depay, a fine partita, ha dichiarato: "Ci hanno letteralmente sputato in faccia. Non ho mai visto una cosa del genere. Sono furioso per quanto è accaduto. Ci siamo qualificati dando tutto ma è stata dura considerando anche il momento di conflitto con i nostri tifosi. Devo controllarmi perché voglio evitare di reagire come avrei fatto un tempo. Non ha senso giocare in uno stadio stracolmo se poi non possiamo festeggiare con chi è venuto a vedere la partita. Siamo una squadra molto unita, ma i tifosi non vogliono essere uniti con la squadra. Qualcosa non va anche se noi giocatori restiamo uniti".