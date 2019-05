© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sfida contro il Newcastle, il Liverpool ha perso per un infortunio Momo Salah. Il giocatore egiziano è stato travolto dal portiere avversario ed è dovuto uscire in barella tra le lacrime e gli applausi del pubblico del St. James Park. Un duro colpo per i Reds che potrebbe aver perso Salah per questo finale di stagione importantissimo. Le sue condizioni tuttavia sono ancora da verificare.