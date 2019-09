© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Notizia piuttosto clamorosa, quella che sta circolando in Inghilterra in queste ore. Secondo diverse fonti, fra cui il The Independent, il Liverpool rischia seriamente di venire escluso dalla EFL Cup. I Reds infatti hanno schierato in campo, nell'ultima gara di mercoledì scorso contro l'MK Dons, un giocatore considerato 'non utilizzabile' dalla FA. Il calciatore in questione è Pedro Chirivella, centrocampista spagnolo che lo scorso anno era in prestito all'Extremadura. Proprio gli ultimi mesi al di fuori dall'Inghilterra avrebbero reso necessario il rinnovo del nulla osta necessario ai giocatori stranieri per poter 'lavorare' nei confini britannici. Nulla osta che però non sarebbe stato rinnovato dal Liverpool, da qui l'inchiesta della FA che nelle prossime ore darà una risposta definitiva.