Il Maiorca torna nella Liga: ribaltato per 3-0 il Depor. In gol Budimir

© foto di Alterphotos/Image Sport

Dopo un Purgatorio durato sei anni, il Maiorca torna nella Liga. La squadra si è imposta oggi per 3-0 nel playoff promozione contro il Deportivo La Coruna, ribaltando il risultato dell’andata che aveva visto i rivali vincenti per 2-0. Ad aprire le marcature è stato Ante Budimir, giocatore in prestito dal Crotone. Poi Sevilla e Prats hanno chiuso i giochi.