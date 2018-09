Il Man City vince ma Guardiola si arrabbia. Annullato giorno di riposo

© foto di Imago/Image Sport

Quando vincere non basta. Nonostante il 3-0 rifilato al Fulham, infatti, Pep Guardiola non si è fatto sfuggire l'occasione per "criticare" il suo Manchester City. Il tecnico dei Citizens non ha nascosto la sua rabbia per i troppi errori commessi da Aguero e compagni sotto porta, tanto da annullare la domenica di riposo: "Sono arrabbiato. Sono molto arrabbiato con i miei calciatori e loro lo sanno - si è sfogato dopo il match di sabato-. Non sopporto quando fanno errori sulle cose semplici, come un passaggio o un controllo di palla. È un qualcosa di cui abbiamo parlato molte volte ed ecco perché voglio mostrare loro che possiamo migliorare". Come riportato dal Sun, Guardiola ha trasformato una domenica che i calciatori avrebbero dovuto passare in famiglia in una lunghissima riunione tattica.