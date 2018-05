Il Manchester City festeggia il titolo: ecco le foto della premiazione

Giornata di festeggiamenti all'Etihad Stadium. Dopo lo 0-0 arrivato contro l'Huddersfield infatti il Manchester City ha ricevuto il titolo di Premier League e ha festeggiato insieme ai propri tifosi. Ad alzare al cielo la coppa è stato il capitano Vincent Kompany, ecco alcune foto:

Our Time. Our City. Our Trophy 🏆 #mancity pic.twitter.com/XvYWzgAUcT

— Manchester City (@ManCity) 6 maggio 2018