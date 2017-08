Il Manchester City non molla Sanchez, ma Guardiola non rinuncerà a Sterling

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josep Guardiola non ha intenzione di rinunciare a Raheem Sterling in queste ultime ore di calciomercato. In particolare, viene spiegato da SkySports, il Manchester City sta pensando di strappare Alexis Sanchez all'Arsenal, ma con la volontà di non inserire nell'eventuale operazione il cartellino del jolly offensivo classe '94.