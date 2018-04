Il Marsiglia a un passo dalla semifinale: 3-1 sul Lipsia, a segno Thauvin

© foto di Insidefoto/Image Sport

Olympique Marsiglia sempre più vicino al passaggio del turno: 3-1 dei francesi sul RB Lipsia. A segnare la terza rete dei francesi è Florian Thauvin, che corregge in rete una punizione dal centro-destra, approfittando di una difesa non irreprensibile da parte dei tedeschi. Marsiglia-RB Lipsia 3-1, ricordiamo che all'andata il risultato fu di 1-0 per i tedeschi.