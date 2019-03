© foto di J.M.Colomo

AS celebra il mese magico di Alvaro Morata. La punta ha giocato la prima gara con l'Atletico Madrid il 3 febbraio contro il Betis, con il debutto al Villamarin. Un mese dopo, due gol alla Real Sociedad e in questi giorni è riuscito a conquistare la tifoseria dell'Atleti. "Mi sono adattato rapidamente e mi sentivo uno di loro già prima di firmare". Titolare sempre tranne che in Champions League, ha segnato anche contro il Villarreal. Ed è l'uomo nuovo che ora punta la Juventus allo Stadium.