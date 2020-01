© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La vittoria della Ligue 1 e della Supercoppa francese, assieme alla finale conquistata in Coppa di Francia, non sono bastati a Thomas Tuchel per vincere il premio come miglior tecnico della Ligue 1 per il 2019. A meritare il riconoscimento, riporta France Football, è stato Christophe Galtier, tecnico del Lille lo scorso anno arrivato secondo proprio alle spalle dei parigini. "Quello che abbiamo fatto lo scorso anno è stato qualcosa di assolutamente imprevedibile - ha dichiarato l'allenatore proprio a FF -. Il nostro obiettivo era fare una buona stagione, stabilizzandoci nelle parti alte della classifica e progettare in previsione futura. Poi invece siamo stato in grado di chiudere la stagione in maniera eccezionale".