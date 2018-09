Il Ministro dello Sport turco: "Euro 2024? Non abbiamo perso niente"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Ministro dello Sport turco Muharrem Kasapoglu, ha parlato alla stampa dopo la decisione dell'UEFA di far ospitare gli Europei del 2024 alla Germania a discapito della candidatura della Turchia: "E' triste per l'UEFA e per l'Europeo che il nostro paese non sia stato preso in considerazione nonostante la sua forza. Non abbiamo perso niente come Paese. E' Euro 2024 che perderà l'occasione di conoscere la nostra esperienza e la nostra ospitalità".