Il Mirror e l'affare estivo del Liverpool: "Salah the century"

© foto di Mocciaro

Il Daily Mirrortorna a parlare di Mohamed Salah e nella sua prima pagina titola "Salah the century". All'interno il tabloid prova a raccontare i segreti dell'affare estivo dei Reds. L'egiziano infatti è arrivato dalla Roma per 38 milioni di sterline, una cifra considerata irrisoria alla luce dei numeri del giocatore e delle cifre circolate in questo mercato.