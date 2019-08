Il Monaco riprende da dove aveva lasciato. Con l'ennesimo disastro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Monaco riprende da dove aveva lasciato. Dalle tregende dell'ultima Ligue 1, partita con allori e terminata coi brividi e sul precipizio della retrocessione in Ligue 2, al tonfo casalingo contro l'Olympique Lione: senza storia, figuriamoci gloria, 0-3. Dembelé, Depay, Tousart, tre firme prestigiose per stendere i monegaschi. Leonardo Jardim aveva iniziato male la scorsa stagione, era stato esonerato, Thierry Henry aveva fatto peggio e quanto meno il Monaco s'è poi salvato col portoghese. In estate addirittura una sconfitta per 5-0 contro il Lokeren, seconda divisione belga. Campanelli d'allarme evidentemente ignorati. Il riscatto di Martins è stato il gran colpo d'estate ma stasera ha deluso. Fabregas s'è fatto espellere, Falcao è in partenza e ha giocato il 2000 sudafricano Lyle Foster al centro dell'attacco. Riprendendo da dove i suoi compagni avevano lasciato. Da una tragedia sportiva.