Il Mundo Deportivo apre con la difesa del Barcellona: "Problema centrale"

Lo sport Nazionale degli ultimi undici mesi è stato insultare Gian Piero Ventura. Non è stato solo il colpevole dell'eliminazione dell'Italia dal Mondiale, ma dallo scorso 13 novembre di qualsivoglia problema. L'aumento dello spread? E' colpa di Ventura. Il surroscaldamento globale?...

La pausa degli esoneri e dei primi acquisti per gennaio. Pungiball Ventura, ma il Chievo ha fatto benissimo. Finalmente c'è la formazione: ora Mancini segua il consiglio di Sarri

Ag. Djuric: "Salernitana può fare bene, finora poche chance per segnare"

Salernitana, ds Fabiani: "Lotito sempre in ballo, non capisco il motivo"

Venezia, Tacopina: "Vecchi, colpe non solo sue. Serviva nuova rotta"

Ascoli, Ardemagni: "Non vedo l'ora di rientrare. Tutto procede bene"

Palermo, Mazzotta: "Non abbandoneremo mai i nostri sogni"

Gravina: "Non devono più riproporsi gli scenari dell'ultima estate"

Cittadella, goleada in amichevole contro la Calidonense

Cremonese, Paulinho: "Questa città merita di tornare in Serie A"

H. Verona, Setti: "Nelle ultime gare la prestazione non è mancata"

Cosenza, allenamento congiunto con la Primavera per i Lupi

Hellas Verona, primo allenamento per la squadra nel nuovo impianto

Giornale di Brescia: "Per Tonali sale la temperatura"

Il Secolo XIX: "Spezia in vendita, due gruppi interessati"

Prima pagina del Mundo Deportivo dedicata, come quasi sempre, al Barcellona e al problema della difesa. "Problema central", scrive il quotidiano catalano che sottolinea le numerose defezioni che la difesa blaugrana: "All'infortunio di Umtiti si aggiunge anche quella di Vermaelen per peggiorare la situazione della difesa del Barça. Il club ha osservato de Ligt ieri nella sfida tra Olanda e Germania ma l'Ajax ha escluso partenze nel mese di gennaio".

