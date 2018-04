Il Mundo Deportivo celebra Iniesta e il Barça: "Campeon eterno"

© foto di J.M.Colomo

"Campeon eterno"; è il titolo utilizzato da Il Mundo Deportivo per celebrare la vittoria del Barcellona in Copa del Rey per 5-0 contro il Siviglia e l'ultima finale di Andres Iniesta che al Wanda Metropolitano ha alzato la Coppa: "Iniesta, che ha ricevuto l'ovazione da tutto lo stadio, ha conquistato il trofeo nella sua ultima finale con il Barcellona".