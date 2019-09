Il Muro Giallo stupisce ancora. La coreografia del BVB contro il Barça

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Muro Giallo, abbiamo già detto abbastanza. Prendiamo in prestito il commento social del Borussia Dortmund per raccontare la coreografia, al solito spettacolare, messa in scena dalla famigerata curva del club tedesco che ieri sera ha ospitato il Barcellona nella prima gara del girne di Champions. Un effetto ottico di straordinario impatto che sta facendo il giro del web e regalando il giusto tributo all'idea avuta dai sostenitori della Sudtribune del Signal Iduna Park.