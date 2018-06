Il museo del Barcellona apre un nuovo spazio dedicato a Cruyff

Il museo del Barcellona ha aperto oggi un nuovo spazio in cui verranno ritratti i migliori momenti di Johann Cruyff dentro e fuori dal campo. La nuova area tematica del museo è divisa in tre grandi ali in 60 metri quadrati che raccontano il percorso dell'olandese come giocatore, allenatore e persona. Ci sono anche le foto della firma del primo contratto e del famoso gol contro l'Atletico Madrid nel 1973