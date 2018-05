Il Natale di Gerrard. Dai baby alla difficile missione Rangers

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Le mie saranno squadre fisiche, toste, forti". Steven Gerrard 'can blast it from 40 yards', gli cantava la Kop sulle immportali note di Doris Day. Sicché c'era poco altro da aspettarsi dalla filosofia di un cacciatorpediniere delle aree britanniche. E' scivolato in Scozia, dopo averlo sportivamente e tragicamente fatto nel suo canto del cigno da calciatore contro il Chelsea. Bandiera e icona, sbarca sulla sponda protestante di Glasgow sebbene l'affinità tra tifoserie e filosofie sia storicamente più tra Celtic e Liverpool.

Una carriera giovane, tanto che oggi, 4 maggio, è il suo Natale da primo in carica. Poco più di un anno fa, viene annunciato il suo ingresso nell'Academy e da settembre inizia a guidare l'Under 19 dei Reds. Trenta partite e sedici vittorie da manager, nove sconfitte di cui due in Youth League, ha cresciuto imberbi ma promettenti prospetti come Curtis Jones, che da centrocampista ha segnato fior di gol in stagione. Tra chi ha visto i professionisti c'è Ben Woodburn ma finora ha gestito solo promesse e prospetti e quella di Glasgow sarà realmente la prima prova, il primo giorno di una lunga e infinita scuola.

"La sua carriera è iniziata al meglio", hanno detto di lui i tifosi e gli addetti ai lavori. Per piglio, intenzioni e intensità. Certo, da rifinire, negli angoli e nella sostanza, ma il seme c'è. "Però gestire una partita dalla panchina è completamente diverso rispetto a guidare i compagni dal campo", ha avuto modo di dire. E' il mondo da un altro punto di vista, però la filosofia non cambia. Per questo, da Steve G, ci sarà da attendersi dei Rangers di lotta, fisico e vigore, più che di spettacolo e fioretto. In fondo, in Scozia, è quel che serve. La dinastia dei Celtic Glasgow non la si affonda con le capriole ma con un Vallo d'Adriano da issare pietra dopo pietra. E, magari, cercando qualcuno capace di sfondarle a suon di cannonate come lui, queste mura...