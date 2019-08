© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Tornerà ad essere felice quando tornerà a divertirsi", parole del papà di Neymar, il quale ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AS sul momento del figlio. Nessuna indicazione sul mercato, ma soltanto sulla forma del calciatore: "L’infortunio lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco, ma ha acquisito grande forza per poter superare i problemi". L’unica certezza rimane la volontà del giocatore di non proseguire la sua carriera con la maglia del Paris Saint-Germain.