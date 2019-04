Il PAOK Salonicco campione di Grecia: non accadeva dal 1985

© foto di Federico De Luca

Il PAOK Salonicco torna a festeggiare la vittoria del campionato greco e lo fa 34 anni dopo l'ultima volta. E' terminata dunque l'attesa per la formazione bianconera che oggi ha battuto 5-0 il Levadiakos, mettendo in bacheca la Super League per la terza volta nella storia grazie ai cinque punti di vantaggio sull'Olympiacos a un turno dalla fine. La festa della squadra e dei tifosi è partita dal Toumba Stadium, per poi celebrare il successo nel centro della città. Tra le file del PAOK, allenato da Razvan Lucescu - figlio di Mircea - ci sono anche delle vecchie conoscenze della Serie A: l'ex Verona e Bologna José Crespo, l'ex Benevento Alin Tosca oltre l'ex Brescia, Napoli e Torino Omar El Kaddouri.



PAOK vs Levadiakos 21/04/2019 After 34 years PAOK become a champion of Greece. 🎥 evangelia_thd pic.twitter.com/x7aNiCjKyw — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) 21 aprile 2019