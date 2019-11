Tante e diverse le reazioni all'annuncio di José Mourinho come nuovo allenatore del Tottenham. Fra le più pungenti c'è sicuramente quella di David Lammy, membro del parlamento britannico per il quartiere di Tottenham dal 2000. Questo il suo pensiero su Twitter: "Tottenham è grande solo 4 miglia quadrate. Faremo fatica a contenere l'ego di Mourinho visto che è più grande anche del nostro nuovo stadio".

Tottenham is only about 4 square miles large, we will struggle to contain Mourinho’s ego which is bigger than even our new stadium. https://t.co/BRw16FL7og

— David Lammy (@DavidLammy) November 20, 2019