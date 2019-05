Il pazzesco palmares di Pep Guardiola

© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola è l'uomo dei record. Dal 2009 a oggi ha mancato solo una stagione. Solo al primo anno con il Manchester City ha chiuso l'annata a zero tituli. Il record è di ben sei in una sola stagione, nel 2009. E la statistica ancora più impressionante è quella relativa ai punti: nelle stagioni da tecnico ha collezionato l'82% dei punti disponibili. Uno score strepitoso. Da miglior allenatore del globo.

2008

Tercera Division

2009

Copa del Rey, Liga, Supercoppa Spagnola, Champions League, Supercoppa Europea, Mondiale per Club

2010

Liga, Supercoppa Spagnola

2011

Liga, Supercoppa Spagnola, Champions League, Supercoppa Europea, Mondiale per Club

2012

Copa del Rey

2013

Supercoppa Europea, Mondiale per Club

2014

Bundesliga, Coppa di Germania

2015

Bundesliga

2016

Bundesliga, Coppa di Germania

2017

/

2018

Premier League, League Cup, Community Shield

2019

Premier League, League Cup

I punti nelle singole stagioni

87 Barcellona 2008-09

99 Barcellona 2009-10

96 Barcellona 2010-11

91 Barcellona 2011-12

90* Bayern 2013-14

79* Bayern 2014-15

88* Bayern 2015-16

78 Manchester City 2016-17

100 Manchester City 2017-18

98 Manchester City 2018-19

* - Campionato a 34 giornate e non a 38

Punti totali nei campionati

906 punti dei 1104 disponibili (82%)