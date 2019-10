Il piccolo eroe dello United: Brandon Williams, un mese da sogno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dodici anni fa, che non è un'eternità ma per Brandon Williams oltre metà della vita, la firma con le giovanili del Manchester United. Sì, perché il terzino sinistro che oggi si è procurato il rigore dell'uno a zero a Belgrado contro il Partizan, è ai Red Devils dalla tenera età di sette anni. Un mese fa, il debutto tra i professionisti nella squadra in cui ès tato cullato, cresciuto e dove ha giocato in Carabao Cup contro il Rochdale.

Il contratto Il 2019 è senza dubbio l'anno del terzino sinistro di Manchester, oggi lanciato titolare per la seconda volta in Europa da Ole Gunnar Solskjaer. L'esordio continentale è stato contro l'AZ Alkmaar a inizio ottobre, quella odierna è soltanto la sua terza gara tra i professionisti in un periodo da sogno visto che sette giorni fa ha messo nero su bianco sul nuovo contratto fino al 2022, con opzione, con lo United.

Il progetto giovani inglesi E' l'ennesimo anno zero per lo United, che anche nell'estate che verrà cambierà molto. L'idea della proprietà, che commercialmente ha avuto dei contraccolpi dopo le ultime fallimentari stagioni, è quella di ricostruire un ciclo coi giovani, magari autoctoni, come al tempo del Grande Manchester ma pure in quello di Sir Alex Ferguson. Comunque britannici, a prescindere di talento. Così l'obiettivo James Maddison del Leicester City, così la presentza di Mason Greenwood e di Axel Tuanzebe, l'arrivo di Aaron Wan-Bissaka e di Daniel James, la permanenza di Scott McTominay e l'idea di prendere Sean Longstaff dal Newcastle United. Tutti con tanti punti in comune con Brandon Williams, protagonista d'Europa che non t'aspetti ma con un'idea di futuro ben precisa dietro da parte del club.