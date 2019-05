"Il possesso è l'essenza del calcio": Xavi e una filosofia da tramandare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"È stato un privilegio giocare a calcio fino a 39 anni". Ed è stato un onore, per tutti noi, poter ammirare le gesta di uno straordinario interprete dello sport più amato. Un artista vero, capace di dipingere capolavori, ma anche un leader silenzioso, la cui presenza è stata indispensabile per il suo Barcellona e la Nazionale spagnola. Xavi Hernandez ha deciso di dire basta e lo ha fatto a modo suo, con la classe che lo ha sempre contraddistinto, attraverso un articolo pubblicato per un progetto di beneficenza al quale sta collaborando, con l'obiettivo di aiutare i bambini asiatici a crescere attraverso il calcio, soprattutto quelli che vivono in condizioni disagiate.

A proposito di futuro, Xavi ha già in mente cosa farà da grande: cercherà di seguire le orme del maestro Cruyff e dell'educazione che ha ricevuto a La Masia. Una filosofia di gioco e di vita che a Barcellona ha raggiunto il suo apice grazie proprio a Xavi e ai suoi compagni di squadra, da Puyol a Iniesta, fino a Piqué, Busquets e Messi. "Adoro le squadre che prendono l'iniziativa e che attaccano, quelle che tornano all'essenza del calcio: il possesso". Come gli ha insegnato anche Pep Guardiola, colpevolmente - e stranamente - dimenticato nella lettera aperta in cui il giocatore dell'Al-Sadd ha annunciato il ritiro a fine stagione. Ernesto Valverde è saldo sulla panchina blaugrana e potrebbe esserlo ancor di più qualora riesca a riportare la Champions League in Catalogna. La suggestione di un ritorno a casa del figlio prediletto, però, è già forte. Soprattutto se le premesse sono queste.