© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il prefetto di Parigi ha firmato un decreto prefetturale per vietare alle persone "che si dichiarano tifosi del Marsiglia o che si comportano come tali" di transitare nella zona e all'interno del Parc de Princes per la partita di domenica contro il PSG. Non un divieto esplicito di trasferta, visto che i marsigliesi potranno raggiungere comunque la capitale francese, ma solo un divieto per evitare scontri come avvenuto a febbraio del 2018. A riportarlo è L'Equipe.