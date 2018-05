Il preparatore di Salah: "Non seguirà il Ramadan per la finale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il preparatore atletico di Mohamed Salah, Ruben Pons, ha parlato a El Transitor in vista della finale di Champions contro il Real Madrid: "Non seguirà il Ramadan né oggi, né domani, ovvero il giorno della partita, dunque il suo rendimento non sarà condizionato. Riprenderà il Ramadan subito dopo la finale di Kiev".