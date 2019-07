Il pres. Senegal spaventa i Reds: "Mané ha un'offerta dal Real Madrid"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Senegal, Saee Seck ha rivelato che il giocatore del Liverpool Sadio Mané ha ricevuto un'offerta dal Real Madrid: "Mané è fenomenale come Salah e Firmino, ha vinto la Champions e adesso può giocare coi Blancos. Io tifo Barcellona, ma riconosco che il Real Madrid è il miglior club al mondo e Mané dovrebbe pensare di accettare questa offerta. A volte non hai molte alternative, l’offerta è lì e la devi accettare. Credo che a Zidane piaccia come calciatore. Mané ha giocato per il Southamtpon e quando ha potuto farlo è andato al Liverpool. Ha giocato bene in Inghilterra e penso che farebbe bene ad accettare una nuova sfida in un altro Paese”, ha detto.